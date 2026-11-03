英国与欧盟就食品贸易协议草案达成一致——BBC News

英国与欧盟就一项协议草案达成一致，该协议旨在取消脱欧后食品和农产品贸易中的大部分检查及官僚程序。正如BBC News报道，这份约200页的卫生与植物检疫协议文本已在布鲁塞尔欧盟大使会议讨论前分发给欧盟各国。

哪些检查可能被取消

协议草案旨在取消价值200英镑的出口卫生证书、价值25英镑的植物检疫证书、检查员费用、有机产品证书、部分港口费用、抽样费用，以及英国与欧盟之间进出口时的其他检查。

英国向欧盟出口新鲜香肠、汉堡、来自英国水域的贝类和种薯也将恢复。该协议还将允许来自英国的宠物凭宠物护照进入欧盟。

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标准对接

作为贸易简化的交换条件，英国方面将承诺遵守并适应欧盟现行的植物、动物和食品贸易标准规则。这一机制被称为动态对接。英国政府表示，该协议最终将为该国经济带来每年51亿英镑的收益。

该协议对北爱尔兰将尤为重要。目前，来自英国其他地区的食品需要文件，并可能在该地区港口接受实物检查，因为北爱尔兰仍留在欧盟货物单一市场中。预计这项安排最终将终止这些要求。

英国商会贸易政策负责人威廉·贝恩对BBC表示，遵守共同规则是为降低成本、减少延误和扩大市场准入所付出的可接受代价。他说，出口卫生证书要求可能给每辆卡车增加数千英镑成本，而边境延误会减少出口量。

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