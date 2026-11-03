Великобритания и Европейский Союз согласовали проект соглашения, которое должно убрать значительную часть проверок и бюрократических процедур для торговли продовольственными и сельскохозяйственными товарами после Brexit. Как сообщает BBC News, текст санитарного и фитосанитарного соглашения объёмом около 200 страниц распространили среди стран ЕС в Брюсселе перед обсуждением на заседании послов Евросоюза.

Какие проверки могут отменить

Проект договорённостей должен отменить необходимость экспортных сертификатов здоровья стоимостью 200 фунтов стерлингов, фитосанитарных сертификатов стоимостью 25 фунтов, оплаты инспекторов, сертификатов для органической продукции, части портовых сборов, расходов на отбор образцов и других проверок при экспорте и импорте между Великобританией и ЕС.

Также должен возобновиться экспорт из Великобритании в ЕС свежих колбас, бургеров, моллюсков из вод Великобритании и семенного картофеля. Соглашение также должно разрешить ввоз в ЕС домашних животных из Великобритании по паспортам для животных.

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Согласование стандартов

В обмен на упрощение торговли британская сторона обязуется соблюдать и адаптироваться к действующим правилам ЕС в отношении стандартов торговли растениями, животными и продовольственными товарами. Этот механизм называют динамическим согласованием. Правительство Великобритании заявляет, что соглашение в конечном итоге обеспечит экономике страны ежегодную выгоду в размере 5,1 млрд фунтов стерлингов.

Особое значение соглашение будет иметь для Северной Ирландии. Сейчас продовольственные товары из других частей Великобритании требуют документов и могут проходить физические проверки в портах региона, поскольку Северная Ирландия осталась на едином рынке ЕС для товаров. Ожидается, что договорённость в конечном итоге отменит эти требования.

Глава направления торговой политики Британских торговых палат Уильям Бейн заявил BBC, что соблюдение общих правил является приемлемой ценой за более низкие расходы, меньшие задержки и более широкий доступ к рынку. По его словам, требование об экспортных сертификатах здоровья может добавлять тысячи фунтов расходов на каждый грузовик, а задержки на границах сокращают объёмы экспорта.

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