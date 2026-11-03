Федеральная судья Таня Чуткан в США временно запретила администрации президента Дональда Трампа направлять штатам списки зарегистрированных избирателей, которых федеральные власти считают возможными негражданами страны. Как сообщает Jerusalem Post, суд также запретил Министерству юстиции и Министерству внутренней безопасности США требовать от избирательных органов отдельно откладывать бюллетени таких людей или не засчитывать их до подтверждения гражданства.

Риск лишения права голоса

Чуткан, работающая в Вашингтоне, заявила, что данные администрации могут быть ненадежными. По ее словам, это создает риск лишения права голоса американцев, которые законно зарегистрировались для участия в выборах.

Правозащитники и защитники приватности, обратившиеся в суд, утверждали, что передача таких списков нарушает Закон о конфиденциальности 1974 года. Этот закон ограничивает возможности федерального правительства распространять чувствительную частную информацию.

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Администрация Трампа заявляла, что ее письма чиновникам Калифорнии и штата Вашингтон были попыткой обеспечить соблюдение федерального запрета на голосование неграждан. Голосование неграждан в США является незаконным, а имеющиеся доказательства свидетельствуют, что такие случаи происходят крайне редко.

Другие судебные решения

Ранее федеральный судья в Лос-Анджелесе отклонил требование Министерства юстиции временно отложить почтовые бюллетени более 20 тысяч зарегистрированных избирателей Калифорнии, которых ведомство считало возможными негражданами. Апелляционный суд также отказал ведомству в экстренном решении на время обжалования.

В то же время по другому делу коллегия Апелляционного суда США девятого округа разрешила правительству угрожать избирательным должностным лицам штатов и местных органов власти уголовным преследованием за невыполнение требований в отношении возможных неграждан. Это решение не является обязательным для Чуткан. Отдельно федеральный суд в Сан-Франциско приказал Министерству юстиции прекратить такие угрозы.

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