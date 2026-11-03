美国法官阻止向各州移交选民名单——《耶路撒冷邮报》

美国联邦法官坦娅·丘特坎暂时禁止总统唐纳德·特朗普政府向各州发送已登记选民名单，联邦当局认为名单中的人可能不是美国公民。正如《耶路撒冷邮报》报道，法院还禁止美国司法部和国土安全部要求选举机构将这些人的选票单独搁置，或在公民身份得到确认前不计入选票。

被剥夺投票权的风险

在华盛顿工作的丘特坎表示，政府的数据可能不可靠。她说，这会造成依法登记参加选举的美国人被剥夺投票权的风险。

向法院提起诉讼的人权倡导者和隐私权维护者称，移交此类名单违反了1974年《隐私法》。该法律限制联邦政府传播敏感私人信息的权限。

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特朗普政府表示，其致函加利福尼亚州和华盛顿州官员，是为了确保执行联邦层面对非公民投票的禁令。非公民在美国投票属于违法行为，现有证据表明，此类事件极为罕见。

其他法院裁决

此前，洛杉矶的一名联邦法官驳回了司法部提出的要求，即暂时搁置逾2万名加利福尼亚州已登记选民的邮寄选票，司法部认为这些人可能是非公民。上诉法院也拒绝了该部门在上诉期间寻求紧急裁决的请求。

与此同时，在另一起案件中，美国第九巡回上诉法院一个合议庭允许政府以刑事起诉威胁州和地方选举官员，理由是他们未遵守有关可能为非公民者的要求。这一裁决对丘特坎不具有约束力。此外，旧金山一家联邦法院命令司法部停止作出此类威胁。

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