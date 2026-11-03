Prokuratura hrabstwa Shelby w USA opublikowała nagrania z kamer nasobnych, kamer monitoringu oraz telefonu świadka po śmierci 20-letniego Tyrina Johnsona w Memphis w stanie Tennessee. Mężczyzna zmarł na miejscu po śmiertelnym strzale oddanym przez żołnierza Gwardii Narodowej 5 lipca. Poinformował o tym Der Spiegel.

Co widać na nagraniach

Na opublikowanych materiałach nie zarejestrowano ani pierwszego spotkania Johnsona z wojskowymi, ani momentu oddania strzału. Nagranie z kamery policyjnej pokazuje natomiast, jak kilku członków Gwardii Narodowej trzyma pistolety wycelowane w mężczyznę leżącego na chodniku. Nakazują mu podnieść ręce i odwrócić się.

Policjant wezwał karetkę, a następnie zapytał wojskowych, czy mają apteczkę lub inne środki medyczne. Bezpośrednio po strzelaninie na miejscu znajdowało się co najmniej sześciu żołnierzy Gwardii Narodowej. Na jednym z nagrań widać, jak wojskowy przesuwa pistolet leżący na ziemi; policjant nakazał pozostawić broń na miejscu.

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Rozbieżności w wersjach

Według śledczych Johnson był uzbrojony i zmarł na miejscu. Jednocześnie w raporcie z autopsji zleconej przez jego rodzinę wskazano, że mężczyzna został ranny w plecy. Przeczy to wersjom policji i Gwardii Narodowej, według których 20-letni Johnson stał przed wojskowymi z bronią, gdy otworzyli ogień.

Według władz około godziny czwartej rano wojskowi wraz z lokalną policją przybyli na wezwanie dotyczące strzelaniny i ścigali uzbrojonego mężczyznę uciekającego pieszo. Członkowie Gwardii Narodowej należeli do ogólnokrajowej grupy operacyjnej utworzonej rok wcześniej przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Prokurator okręgowy nie podjął jeszcze decyzji, czy postawić zarzuty w sprawie śmierci Johnsona. Prawnik jego rodziny oświadczył, że śledztwo powinno skupić się na okolicznościach śmiertelnego strzału oraz na tym, czy użycie broni było uzasadnione. Opublikowane nagrania nie pokazują momentu oddania strzału.

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