Прокуратура округа Шелби в США опубликовала записи с нательных камер, камер наблюдения и телефона очевидца после гибели 20-летнего Тайрина Джонсона в Мемфисе, штат Теннесси. Мужчина умер на месте после смертельного выстрела военнослужащего Национальной гвардии 5 июля. Об этом сообщает Der Spiegel.

Что видно на записях

На опубликованных кадрах не зафиксированы ни первая встреча Джонсона с военными, ни момент выстрела. Вместо этого видео с полицейской камеры показывает, как несколько нацгвардейцев держат пистолеты, направленные на мужчину, лежащего на тротуаре. Они приказывают ему поднять руки и перевернуться.

Полицейский вызвал скорую помощь, а затем спросил военных, есть ли у них аптечка или другие медицинские средства. Сразу после стрельбы на месте находились как минимум шесть военнослужащих Национальной гвардии. На одном из видео видно, как военнослужащий передвигает пистолет, лежавший на земле; полицейский приказал оставить оружие на месте.

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Расхождения в версиях

По данным следователей, Джонсон был вооружен и умер на месте. В то же время в отчете о вскрытии, заказанном его семьей, указано, что мужчина получил ранение в спину. Это противоречит версиям полиции и Национальной гвардии, согласно которым 20-летний Джонсон стоял перед военными с оружием, когда они открыли огонь.

По данным властей, около четырех часов утра военные вместе с местной полицией прибыли на вызов о стрельбе и преследовали вооруженного мужчину, который убегал пешком. Нацгвардейцы входили в общенациональную оперативную группу, созданную президентом США Дональдом Трампом годом ранее.

Окружной прокурор еще не решил, выдвигать ли обвинения по делу о смерти Джонсона. Адвокат его семьи заявил, что расследование должно сосредоточиться на обстоятельствах смертельного выстрела и на том, было ли применение оружия оправданным. Опубликованные записи не показывают момент выстрела.

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