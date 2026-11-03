В Женеве, Швейцария, Международная организация труда сообщила, что женщины в мире занимают 30,5% руководящих должностей, несмотря на рост их представительства на высших уровнях корпоративного управления. Об этом со ссылкой на новый доклад МОТ сообщает Anadolu Agency.

Изменения в высшем руководстве

Доля компаний, в которых советы директоров возглавляют женщины, выросла с 13,1% в 2013 году до 30,9% в 2025 году. В то же время доля предприятий, которыми руководят женщины на должности генерального директора, увеличилась с 23,4% до 28,2%.

Однако представительство женщин на младших и средних управленческих должностях за этот период сократилось. В МОТ предупредили, что это может ослабить кадровый резерв для будущего продвижения женщин на руководящие должности.

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Инициатив становится меньше

Почти 70% опрошенных предприятий заявили, что меры по обеспечению гендерного равенства и разнообразия улучшили их бизнес-результаты в 2025 году. Среди компаний, которые связали рост прибыли с инициативами по поддержке женщин в менеджменте, 87,4% зафиксировали рост как минимум на 5%.

Несмотря на это, доля предприятий, внедряющих инициативы по гендерному равенству, сократилась с 37,4% в 2018 году до 26,5% в 2025 году. Данные доклада основаны на опросе почти 12 тысяч предприятий в 99 странах, проведенном в 2025 году.

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