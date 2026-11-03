Жінки обіймають лише 30,5% керівних посад у світі — Anadolu Agency

У Женеві, Швейцарія, Міжнародна організація праці повідомила, що жінки у світі обіймають 30,5% керівних посад, попри зростання їхнього представництва на найвищих рівнях корпоративного управління. Про це з посиланням на новий звіт МОП повідомляє Anadolu Agency.

Зміни у вищому керівництві

Частка компаній, у яких ради директорів очолюють жінки, зросла з 13,1% у 2013 році до 30,9% у 2025-му. Водночас частка підприємств, якими керують жінки на посаді генеральної директорки, збільшилася з 23,4% до 28,2%.

Однак представництво жінок на молодших і середніх управлінських посадах за цей період зменшилося. У МОП застерегли, що це може послабити кадровий резерв для майбутнього просування жінок на керівні посади.

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Ініціатив стає менше

Майже 70% опитаних підприємств заявили, що заходи з гендерної рівності та різноманіття поліпшили їхні бізнес-результати у 2025 році. Серед компаній, які пов’язали зростання прибутку з ініціативами на підтримку жінок у менеджменті, 87,4% зафіксували приріст щонайменше на 5%.

Попри це частка підприємств, які впроваджують ініціативи з гендерної рівності, скоротилася з 37,4% у 2018 році до 26,5% у 2025-му. Дані звіту ґрунтуються на опитуванні майже 12 тисяч підприємств у 99 країнах, проведеному у 2025 році.

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