W Genewie w Szwajcarii Międzynarodowa Organizacja Pracy poinformowała, że kobiety na świecie zajmują 30,5% stanowisk kierowniczych, mimo rosnącej reprezentacji na najwyższych szczeblach ładu korporacyjnego. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na nowy raport MOP.

Zmiany w najwyższym kierownictwie

Udział firm, w których kobietom przewodniczą rady dyrektorów, wzrósł z 13,1% w 2013 roku do 30,9% w 2025 roku. Jednocześnie odsetek przedsiębiorstw kierowanych przez kobiety na stanowisku dyrektorki generalnej zwiększył się z 23,4% do 28,2%.

Jednak reprezentacja kobiet na niższych i średnich stanowiskach kierowniczych w tym okresie zmniejszyła się. MOP ostrzegła, że może to osłabić pulę kadr dla przyszłego awansu kobiet na stanowiska kierownicze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inicjatyw jest mniej

Prawie 70% ankietowanych przedsiębiorstw stwierdziło, że działania na rzecz równości płci i różnorodności poprawiły ich wyniki biznesowe w 2025 roku. Wśród firm, które powiązały wzrost zysków z inicjatywami wspierającymi kobiety w zarządzaniu, 87,4% odnotowało wzrost o co najmniej 5%.

Mimo to udział przedsiębiorstw wdrażających inicjatywy na rzecz równości płci spadł z 37,4% w 2018 roku do 26,5% w 2025 roku. Dane w raporcie opierają się na badaniu przeprowadzonym w 2025 roku wśród prawie 12 tys. przedsiębiorstw w 99 krajach.

Czytaj nas na