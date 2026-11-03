У США оприлюднили відео після смертельного пострілу нацгвардійця — Der Spiegel

Прокуратура округу Шелбі у США оприлюднила записи з бодікамер, камер спостереження та телефона очевидця після загибелі 20-річного Тайріна Джонсона в Мемфісі, штат Теннессі. Чоловік помер на місці після смертельного пострілу військовослужбовця Національної гвардії 5 липня. Про це повідомляє Der Spiegel.

Що видно на записах

На оприлюднених кадрах не зафіксовано ані першої зустрічі Джонсона з військовими, ані моменту пострілу. Натомість відео з поліцейської камери показує, як кілька нацгвардійців тримають пістолети спрямованими на чоловіка, який лежить на тротуарі. Вони наказують йому підняти руки та повернутися.

Поліцейський викликав швидку допомогу, а потім запитав військових, чи мають вони аптечку або інші медичні засоби. Одразу після стрілянини на місці перебували щонайменше шість військовослужбовців Національної гвардії. На одному з відео видно, як військовий пересуває пістолет, що лежав на землі; поліцейський наказав залишити зброю на місці.

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Розбіжності у версіях

За даними слідчих, Джонсон був озброєний і помер на місці. Водночас у звіті про розтин, який замовила його родина, зазначено, що чоловік дістав поранення в спину. Це суперечить версіям поліції та Національної гвардії, за якими 20-річний Джонсон стояв перед військовими зі зброєю, коли вони відкрили вогонь.

За даними влади, близько четвертої години ранку військові разом із місцевою поліцією прибули на виклик про стрілянину та переслідували озброєного чоловіка, який тікав пішки. Нацгвардійці входили до загальнонаціональної оперативної групи, створеної президентом США Дональдом Трампом роком раніше.

Окружний прокурор ще не вирішив, чи висувати обвинувачення у справі про смерть Джонсона. Адвокат його родини заявив, що розслідування має зосередитися на обставинах смертельного пострілу та на тому, чи було застосування зброї виправданим. Оприлюднені записи моменту пострілу не показують.

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