美国谢尔比县检察官办公室公布了田纳西州孟菲斯市20岁的泰林·约翰逊死亡后执法记录仪、监控摄像头和目击者手机拍摄的画面。该男子于7月5日在一名国民警卫队士兵开枪后当场死亡。《明镜周刊》报道。

画面显示了什么

公布的画面既没有记录约翰逊与军方人员的首次接触，也没有记录开枪瞬间。相反，警方摄像头的视频显示，数名国民警卫队成员手持手枪，枪口指向一名躺在人行道上的男子。他们命令他举起双手并翻身。

一名警察叫了救护车，随后询问军方人员是否有急救包或其他医疗用品。枪击发生后，现场至少有六名国民警卫队军人。其中一段视频显示，一名军人移动了一把放在地上的手枪；一名警察命令将该武器留在原地。

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说法存在分歧

据调查人员称，约翰逊当时携带武器，并当场死亡。与此同时，由其家人委托进行的尸检报告称，该男子背部中弹。这与警方和国民警卫队的说法相矛盾，后者称，20岁的约翰逊在军人面前持枪站立时，他们开了火。

据当局称，凌晨约4时，军方人员与当地警方接到枪击报警后赶到现场，并追捕一名徒步逃跑的武装男子。国民警卫队成员隶属于美国总统唐纳德·特朗普一年前成立的全国性特别工作组。

地区检察官尚未决定是否就约翰逊死亡案提出指控。他家人的律师表示，调查应重点关注致命枪击的情况，以及使用武器是否正当。公布的画面没有显示开枪瞬间。

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