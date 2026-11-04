在美国，据Decision Desk HQ预测，民主党人迈克·麦奎尔可能在加州第1选区的众议院选举中击败共和党人詹姆斯·加拉格尔。The Hill报道称，在49%的选票完成计票后，麦奎尔领先对手逾16个百分点。

选区边界调整

加拉格尔在6月的特别选举中赢得该席位，接替了共和党联邦众议员道格·拉马尔法；拉马尔法在代表该地区超过10年后于1月去世。然而，加拉格尔夏季获胜的选区边界随后发生了重大变化。

去年年底，加州选民批准了第50号提案，该提案暂时重新划定了该州的选区地图。这是对共和党人在得克萨斯州发起的选区重划变动的回应，这些变动是在总统唐纳德·特朗普的呼吁下进行的。更新后的第1选区纳入了更多民主党选民，其中包括索诺玛县和门多西诺县的部分地区，而若干共和党票仓则被划入邻近选区。

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民主党优势

在此前的边界下，特朗普在2024年总统选举中以约25个百分点的优势赢得该选区。据The Hill报道，新边界本应让前副总统卡玛拉·哈里斯获得约12个百分点的优势。在投票日前，DDHQ将这场竞选归类为民主党的安全席位。

麦奎尔是加州参议院领袖，自2014年以来一直在该州立法机构任职。他此前曾在索诺玛县担任地方职务，其中包括担任希尔兹堡市市长。他的竞选活动聚焦于反对特朗普的政策，包括联邦医疗保健削减和关税，并关注预防森林火灾和生活成本可负担性。加拉格尔批评选区边界调整，并强调自己代表北加州农村社区的经验。

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