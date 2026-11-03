W 2025 roku do Polski przeprowadziło się 4942 obywateli Niemiec, podczas gdy z Polski do Niemiec wyjechało 1720 niemieckich obywateli. Dodatnie saldo migracji dla Polski wyniosło ponad 3,2 tys. osób — był to najwyższy wynik od 2000 roku, informuje RMF24, powołując się na dane niemieckiego urzędu statystycznego Destatis.

Polska ustąpiła jedynie Hiszpanii

Według danych przytoczonych przez RMF24 Polska stała się jednym z głównych kierunków przeprowadzki dla obywateli Niemiec. Saldo migracji niemieckich obywateli w relacji z Francją wyniosło 1,6 tys. osób, z Włochami — 1,7 tys., z Wielką Brytanią — 1,1 tys., a ze Stanami Zjednoczonymi — 1,4 tys.

Wyższe dodatnie saldo migracji obywateli Niemiec odnotowano jedynie w Hiszpanii — około 4,4 tys. osób. RMF24 wiąże również dane dotyczące przeprowadzek do Polski z informacjami polskiego wydawnictwa biznesowego Puls Biznesu.

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Różnica w kosztach życia

RMF24 jako jeden z czynników przeprowadzki wskazuje niższe koszty życia w Polsce. W 2025 roku poziom cen konsumpcyjnych w kraju wyniósł 73,3% średniej Unii Europejskiej, podczas gdy w Niemczech było to 108,3%. Zatem przeciętny koszyk towarów i usług w Polsce był około jedną trzecią tańszy niż w Niemczech.

Wydanie zauważa, że taka różnica może być szczególnie istotna dla emerytów i osób pracujących zdalnie. Wśród innych przytoczonych wskaźników znajduje się ocena zadowolenia z życia: w 2024 roku wyniosła ona 7,6 punktu na 10 w Polsce, średnio 7,2 punktu w UE oraz 7 punktów w Niemczech.

Również w 2023 roku 2,8% mieszkańców Polski uznało przestępczość, przemoc lub wandalizm za problem w swojej okolicy. W Niemczech wskaźnik ten wyniósł 10,7%.

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