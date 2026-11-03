В 2025 году в Польшу переехали 4942 гражданина Германии, тогда как из Польши в Германию выехали 1720 немецких граждан. Положительное миграционное сальдо для Польши составило более 3,2 тысячи человек — это самый высокий показатель с 2000 года, сообщает RMF24 со ссылкой на данные немецкого статистического ведомства Destatis.

Польша уступила только Испании

Согласно данным, приведённым RMF24, Польша стала одним из главных направлений для переезда граждан Германии. Миграционное сальдо граждан Германии в отношении Франции составило 1,6 тысячи человек, Италии — 1,7 тысячи, Великобритании — 1,1 тысячи, а США — 1,4 тысячи.

Более высокое положительное миграционное сальдо граждан Германии зафиксировали только в Испании — примерно 4,4 тысячи человек. Данные о переездах в Польшу RMF24 также связывает с информацией польского делового издания Puls Biznesu.

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Разница в стоимости жизни

Одним из факторов переезда RMF24 называет более низкие расходы на жизнь в Польше. В 2025 году уровень потребительских цен в стране составил 73,3% от среднего показателя по Европейскому союзу, тогда как в Германии — 108,3%. Таким образом, средняя корзина товаров и услуг в Польше была примерно на треть дешевле, чем в Германии.

Издание отмечает, что такая разница может быть особенно важна для пенсионеров и людей, работающих удалённо. Среди других приведённых показателей — оценка удовлетворённости жизнью: в 2024 году она составила 7,6 балла из 10 в Польше, 7,2 балла в среднем по ЕС и 7 баллов в Германии.

Также в 2023 году 2,8% жителей Польши назвали преступность, насилие или вандализм проблемой в своём районе. В Германии этот показатель составил 10,7%.

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