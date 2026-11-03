RMF24：2025年近5000名德国公民迁居波兰

2025年，4942名德国公民迁居波兰，而1720名德国公民从波兰前往德国。对波兰而言，移民净流入超过3200人——这是自2000年以来的最高水平，RMF24报道，并援引德国联邦统计局Destatis的数据。

波兰仅次于西班牙

根据RMF24援引的数据，波兰已成为德国公民迁居的主要目的地之一。德国公民相对于法国的移民净流入为1600人，相对于意大利为1700人，相对于英国为1100人，相对于美国为1400人。

只有西班牙记录到更高的德国公民移民净流入——约4400人。RMF24还将迁往波兰的数据与波兰商业媒体Puls Biznesu的信息联系起来。

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生活成本差异

RMF24称，迁居的因素之一是波兰较低的生活成本。2025年，该国消费者价格水平为欧盟平均水平的73.3%，而德国为108.3%。因此，波兰的平均商品和服务篮子价格比德国低约三分之一。

该媒体指出，这种差异对退休人员和远程工作者而言可能尤为重要。在其他引用的指标中，生活满意度评分方面，2024年波兰为满分10分中的7.6分，欧盟平均为7.2分，德国为7分。

此外，2023年，2.8%的波兰居民称犯罪、暴力或破坏公物是其所在地区的问题。在德国，这一比例为10.7%。

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