美国正在加强在中东的军事存在

美国继续向中东调派军用飞机和航母打击群。 据OSINT分析师评估，第三支美国航母打击群可能抵达该地区，这将使该地区同时集结三支此类打击群。

据OSINT分析师“Armchair Admiral”报道，自10月26日以来，已记录到8架C-17“环球霸王III”重型运输机从得克萨斯州的比格斯空军基地飞往以色列乌夫达空军基地。 此外，美国海军航空兵还执行了两次飞往阿联酋阿尔-明哈德基地的飞行任务。

与此同时，近日从美国出发的直飞航班频率有所下降。主要活动已转移至欧洲与中东军事基地之间的航线。

特别是，此前驻扎在卡塔尔阿尔乌代德基地的美国C-17运输机，已调往德国的拉姆施泰因和施潘达勒姆空军基地。

与此同时，此前作为美国战略轰炸机主要驻扎地的英国皇家空军费尔福德空军基地（RAF Fairford），正在撤离辅助设备。过去两天内，已有两架C-17运输机从该基地飞回美国。

第三个航母打击群正驶向该地区

此次军事调动的另一部分是由“西奥多·罗斯福”号（CVN-71）领衔的航母打击群。 据估计，该打击群可能于11月6日至7日通过新加坡海峡，并于11月15日左右与“乔治·H·W·布什”号（CVN-77）和“乔治·华盛顿”号（CVN-73）航母打击群会合。

如果这一预测成真，且已驻扎在该地区的两艘航母保持原位，美国将能够同时在中东集结三支航母打击群。

此类部署可能与为针对伊朗的潜在大规模军事行动做准备有关。不过，目前尚不清楚这究竟是长期加强军事存在，还是计划中的部队轮换。

来源：OSINT Digest

此前，特朗普总统曾与内塔尼亚胡讨论过对伊朗发动打击一事。

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