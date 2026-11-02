США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке

Соединённые Штаты продолжают перебрасывать военную авиацию и авианосные группы на Ближний Восток. По оценкам OSINT-аналитиков, в регион может прибыть третья американская авианосная ударная группа, что потенциально позволит сосредоточить там сразу три таких соединения.

Как сообщает OSINT-аналитик Armchair Admiral, с 26 октября зафиксировано восемь рейсов тяжёлых транспортных самолётов C-17 Globemaster III с авиабазы Биггс в штате Техас на израильскую авиабазу Увда. Кроме того, два рейса американской военно-морской авиации совершили перелёт на базу Аль-Минхад в Объединённых Арабских Эмиратах.

В то же время в последние дни интенсивность прямых перелётов из США снизилась. Основная активность переместилась на маршруты между европейскими и ближневосточными военными базами.

В частности, американские самолеты C-17, ранее находившиеся на базе Аль-Удейд в Катаре, были передислоцированы на немецкие аэродромы Рамштайн и Шпангдалем.

Параллельно с британской авиабазы RAF Fairford, которая ранее была основным местом базирования американских стратегических бомбардировщиков, вывозят вспомогательное оборудование. За последние двое суток два самолета C-17 оттуда вылетели обратно в США.

В регион направляется третья авианосная группа

Еще одним элементом военного переброса является авианосная ударная группа во главе с USS Theodore Roosevelt (CVN-71). По оценкам, 6–7 ноября она может пройти через Сингапурский пролив, а примерно 15 ноября присоединиться к авианосным группам USS George H.W. Bush (CVN-77) и USS George Washington (CVN-73).

Если этот прогноз оправдается и два авианосца, уже находящихся в регионе, останутся на своих позициях, США смогут одновременно сосредоточить на Ближнем Востоке три авианосные ударные группы.

Такое развертывание может быть связано с подготовкой к возможной масштабной операции против Ирана. В то же время пока неясно, речь идет о длительном усилении военного присутствия или о плановой ротации сил.

Источник: OSINT Digest

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