Norweski sąd zezwolił na ponowną ekspertyzę Breivika — RMF24

Norweski sąd zezwolił na ponowną ocenę stanu psychicznego Andersa Breivika w sprawie jego trzeciego wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ekspertyzę przeprowadzą ci sami specjaliści, którzy wcześniej wskazywali na wysokie ryzyko ponownej przemocy ze strony skazanego, informuje RMF24.

Rozprawa możliwa nie wcześniej niż w 2027 roku

Breivik złożył pierwszy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie w 2020 roku, a drugi — trzy lata później. Oba wnioski odrzucono po analizie opinii psychologów. Rozpatrywanie przez sąd jego trzeciego wniosku ma rozpocząć się nie wcześniej niż na początku 2027 roku.

W 2012 roku Breivika skazano na 21 lat forvaring — szczególnego rodzaju pozbawienia wolności w Norwegii z minimalnym okresem 10 lat. Po zakończeniu minimalnego okresu osadzony może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie, ale musi udowodnić, że nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Okres może zostać przedłużony

W 2032 roku upływa orzeczony wobec Breivika 21-letni okres, jednak kara forvaring może być przedłużana co pięć lat, jeśli sąd uzna skazanego za poważne zagrożenie dla społeczeństwa. Według prorektora Norweskiej Szkoły Służby Więziennej KRUS, Kristiana Mjaalanda, prokurator musi przekonać sąd o istnieniu realnego zagrożenia, aby Breivik pozostał w izolacji. Zdaniem eksperta, w świetle obecnych informacji o stanowisku Breivika jego zwolnienie jest bardzo mało prawdopodobne.

22 lipca 2011 roku Breivik dokonał eksplozji w dzielnicy rządowej Oslo, w wyniku której zginęło osiem osób. Następnie zabił 69 uczestników obozu młodzieżowego na wyspie Utøya. Łącznie w wyniku ataków zginęło 77 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Czytaj nas na