Норвежский суд разрешил повторную экспертизу Брейвика — RMF24

Норвежский суд разрешил повторно оценить психическое состояние Андерса Брейвика по делу о его третьем ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Экспертизу проведут те же специалисты, которые ранее указывали на высокий риск повторного насилия со стороны осужденного, сообщает RMF24.

Рассмотрение возможно не ранее 2027 года

Брейвик подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении в 2020 году, второе — через три года. Оба обращения были отклонены после анализа заключений психологов. Судебное рассмотрение его третьего ходатайства должно начаться не ранее начала 2027 года.

В 2012 году Брейвика приговорили к 21 году forvaring — особому виду заключения в Норвегии с минимальным сроком в 10 лет. После окончания минимального срока заключенный может обратиться за досрочным освобождением, но должен доказать, что больше не представляет угрозы для общества.

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Срок может быть продлен

В 2032 году истекает назначенный Брейвику 21-летний срок, однако наказание forvaring может продлеваться каждые пять лет, если суд признает осужденного серьезной угрозой для общества. По словам проректора Норвежской школы тюремной службы KRUS Кристиана Мьяаланда, прокурор должен убедить суд в наличии реальной угрозы, чтобы Брейвик оставался в изоляции. По мнению эксперта, учитывая нынешнюю информацию о позиции Брейвика, его освобождение крайне маловероятно.

22 июля 2011 года Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли восемь человек. Затем он убил 69 участников молодежного лагеря на острове Утёйя. Всего в результате нападений погибли 77 человек, более 300 получили ранения.

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