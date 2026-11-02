Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал европейские страны с осторожностью относиться к заявлениям Владимира Путина о том, что Россия не собирается нападать на Европу. Он напомнил, что российская армия уже ведет войну на европейском континенте — против Украины. Во время встречи в Брюсселе Стритинг также подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Великобританией и ЕС в сфере обороны.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал Европу не доверять безоговорочно заявлениям российского лидера Владимира Путина об отсутствии планов нападения на европейские страны. По словам британского министра, сложно серьезно воспринимать такие заверения, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.

Об этом Стритинг заявил во время визита в Брюссель, где встретился с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас. Переговоры состоялись в рамках двустороннего диалога между Великобританией и ЕС по вопросам безопасности и обороны. «Нам всем хотелось бы поверить на слово президенту Путину, когда он говорит, что не стремится к войне с Европой. Но мы могли бы отнестись к этим заверениям более серьезно, если бы он прямо сейчас не вел войну в Европе», — отметил Стритинг.

Он напомнил, что Великобритания и страны Евросоюза имеют общее понимание угроз, стоящих перед континентом. Среди них — российская агрессия и вторжение РФ в Украину, которое британский министр назвал неспровоцированным и незаконным.

Великобритания хочет быть в центре европейской безопасности

Отдельно Стритинг подчеркнул, что Великобритания заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества с ЕС. По его мнению, страны должны совместно работать над защитой континента, а не рассматривать безопасность исключительно как отдельную ответственность каждого государства. «Великобритания — мы тоже европейцы, поэтому стремимся быть в самом центре обеспечения безопасности и стабильности нашего континента», — заявил министр.

Он также призвал рассматривать оборону не только с военной, но и с экономической точки зрения. Ведь для защиты стран нужны не только ракеты, самолеты и другое вооружение. Важно иметь достаточно мощные предприятия, способные производить необходимую военную технику и боеприпасы. Стритинг обратил внимание на проблему, с которой сталкиваются страны НАТО. Даже если все члены Альянса завтра решат вдвое увеличить оборонные бюджеты, это не будет означать, что они смогут быстро превратить эти средства в новые военные возможности.

«Даже если бы каждый член НАТО мог позволить себе завтра удвоить расходы на оборону, мы не смогли бы их освоить, поскольку промышленная база недостаточно прочна», — пояснил британский министр. То есть, по его словам, Европе нужно не только выделять больше денег на оборону, но и развивать собственное производство. Без этого дополнительное финансирование не даст ожидаемого результата.

Стритинг предостерег от протекционизма

Еще одной важной темой стало сотрудничество между оборонными предприятиями разных стран. Стритинг предупредил, что стремление защитить собственную промышленность не должно превращаться в протекционизм, который мешает совместным проектам и ослабляет оборонные возможности Европы. «Этой опасности нам следует избегать, ведь чем сильнее мы будем вместе, тем выше вероятность, что нам удастся сдержать Россию и другие угрозы», — подчеркнул он.

В свою очередь, Кая Каллас прокомментировала переговоры об участии Великобритании в европейской оборонной программе SAFE. Сторонам не удалось договориться о присоединении Великобритании к этой инициативе. Однако Каллас отметила, что это не означает прекращения оборонного сотрудничества. По её словам, Великобритания остаётся частью более широкой системы безопасности Европы. Поэтому стороны могут искать другие направления, в которых удастся углубить взаимодействие.

Может ли Великобритания вновь вступить в ЕС

Во время встречи Стритинга также спросили о возможном возвращении Великобритании в Европейский Союз после Brexit. Министр ответил, что страна не может просто выйти из объединения, а впоследствии рассчитывать на быстрое возвращение. «Нельзя просто выйти из Евросоюза, а потом рассчитывать, что можно нажать кнопку — и вернуться обратно», — сказал он.

В то же время Стритинг отметил, что сейчас перед Великобританией и ЕС стоят другие, более насущные вопросы. Прежде всего речь идет о том, как именно может выглядеть более тесное сотрудничество, какие варианты доступны обеим сторонам и на какие компромиссы они готовы пойти. По словам министра, после обсуждения этих вопросов можно будет более конкретно говорить о будущих отношениях с британским обществом.

Стритинг также обратил внимание на последствия Brexit для экономики страны. По его мнению, негативное влияние выхода из Евросоюза теперь ощущают как те британцы, которые поддерживали это решение, так и те, кто выступал против него. Таким образом, во время встречи в Брюсселе британский министр затронул сразу несколько вопросов: от угрозы со стороны России и совместного производства оружия до будущих отношений между Великобританией и ЕС. Главный его посыл — европейским странам нужно действовать сообща, чтобы укрепить собственную безопасность.

Королевский военно-морской флот Великобритании перехватил вблизи Внешних Гебридских островов у побережья Шотландии российское разведывательное судно «Виктор Леонов» класса «Вишня». Судно вело наблюдение за военными кораблями стран НАТО во время масштабных учений Strike Warrior.

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