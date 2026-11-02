В гонке за место от Огайо в Сенате США республиканца Джона Хастеда поддерживает Американо-израильский комитет по общественным связям AIPAC, а демократа Шеррода Брауна — либеральная организация J Street. Эти выборы могут повлиять на то, какая партия будет контролировать Сенат, сообщает Jerusalem Post.

Хастед стал сенатором после того, как губернатор Огайо Майк Девайн назначил его на место Джей Ди Вэнса, который в январе 2025 года вступил в должность вице-президента США. Теперь республиканец баллотируется, чтобы завершить оставшиеся два года срока. Браун до этого три срока представлял штат в Сенате, но в 2024 году проиграл другое место от Огайо республиканцу Берни Морено.

Взносы через AIPAC

По данным Федеральной избирательной комиссии США, за весь избирательный цикл Хастед получил более 544 тысяч долларов индивидуальных взносов, направленных в его кампанию через AIPAC. Во время специальных праймериз в мае такие взносы превысили 306 тысяч долларов.

В апреле политический комитет AIPAC напрямую перечислил кампании Хастеда 5 тысяч долларов. Еще 5 тысяч долларов в феврале были направлены через AIPAC в качестве взноса третьей стороны. Кампания также получила 5 тысяч долларов от политического комитета Республиканской еврейской коалиции.

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Представительница AIPAC Дэрин Соуза объяснила поддержку Хастеда его позицией по отношениям США и Израиля. За время работы в Сенате он голосовал против продвижения резолюций об ограничении продажи Израилю определенного военного оборудования и присоединился к двухпартийной сенатской рабочей группе по противодействию антисемитизму.

Поддержка Брауна

Представитель J Street Джордан Стайнберг заявил, что Браун получил в этой кампании более 800 тысяч долларов от сторонников организации и является одним из трех крупнейших получателей ее объединенных взносов. По его словам, наибольшая часть средств поступила через JStreetPAC, который направляет кандидатам индивидуальные пожертвования, сделанные через сайт J Street. В отчетности Федеральной избирательной комиссии эти средства фигурируют как индивидуальные взносы.

Браун также в 2024 году голосовал против продвижения резолюции об ограничении продажи оружия Израилю. В 2018 году он выступил спонсором законопроекта, предусматривавшего предоставление Израилю помощи в сфере безопасности до 2028 финансового года. В сентябре J Street объявила о намерении потратить 3 млн долларов, чтобы добиться поражения отдельных кандидатов-республиканцев, которых поддерживает AIPAC.

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