W wyścigu o miejsce Ohio w Senacie USA republikanina Jona Husteda wspiera Amerykańsko-Izraelski Komitet Spraw Publicznych AIPAC, a demokratę Sherroda Browna — liberalna organizacja J Street. Wybory mogą wpłynąć na to, która partia będzie kontrolować Senat, informuje „Jerusalem Post”.

Husted został senatorem po tym, jak gubernator Ohio Mike DeWine powołał go na miejsce J.D. Vance’a, który w styczniu 2025 roku objął stanowisko wiceprezydenta USA. Republikanin ubiega się teraz o dokończenie pozostałych dwóch lat kadencji. Brown wcześniej przez trzy kadencje reprezentował stan w Senacie, lecz w 2024 roku przegrał walkę o inne miejsce z Ohio z republikaninem Berniem Moreno.

Wpłaty za pośrednictwem AIPAC

Według danych Federalnej Komisji Wyborczej USA, w całym cyklu wyborczym Husted otrzymał ponad 544 tys. dolarów indywidualnych wpłat skierowanych do jego kampanii za pośrednictwem AIPAC. Podczas specjalnych prawyborów w maju takie wpłaty przekroczyły 306 tys. dolarów.

W kwietniu komitet polityczny AIPAC bezpośrednio przekazał kampanii Husteda 5 tys. dolarów. Kolejne 5 tys. dolarów w lutym skierowano przez AIPAC jako wpłatę strony trzeciej. Kampania otrzymała również 5 tys. dolarów od komitetu politycznego Republikańskiej Koalicji Żydowskiej.

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Rzeczniczka AIPAC Daryn Souza wyjaśniła poparcie dla Husteda jego stanowiskiem w sprawie relacji USA z Izraelem. W czasie pracy w Senacie głosował on przeciwko procedowaniu rezolucji ograniczających sprzedaż Izraelowi określonego sprzętu wojskowego oraz dołączył do ponadpartyjnej senackiej grupy roboczej ds. zwalczania antysemityzmu.

Poparcie dla Browna

Rzecznik J Street Jordan Steinberg oświadczył, że Brown otrzymał w tej kampanii ponad 800 tys. dolarów od zwolenników organizacji i jest jednym z trzech największych odbiorców jej łączonych wpłat. Jak powiedział, największa część środków wpłynęła przez JStreetPAC, który przekazuje kandydatom indywidualne darowizny dokonane za pośrednictwem strony internetowej J Street. W sprawozdawczości Federalnej Komisji Wyborczej środki te figurują jako indywidualne wpłaty.

Brown również w 2024 roku głosował przeciwko procedowaniu rezolucji o ograniczeniu sprzedaży broni Izraelowi. W 2018 roku był sponsorem projektu ustawy przewidującego udzielanie Izraelowi pomocy w zakresie bezpieczeństwa do roku budżetowego 2028. We wrześniu J Street ogłosiła zamiar wydania 3 mln dolarów, aby doprowadzić do porażki wybranych kandydatów republikańskich popieranych przez AIPAC.

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