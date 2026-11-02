在俄亥俄州联邦参议员席位的竞选中，共和党人乔恩·赫斯特德获得美国以色列公共事务委员会AIPAC的支持，民主党人谢罗德·布朗则获得自由派组织J Street的支持。这场选举可能影响哪个政党控制参议院，《耶路撒冷邮报》报道。

赫斯特德在俄亥俄州州长迈克·德怀恩任命他接替J.D.万斯后成为参议员；万斯于2025年1月就任美国副总统。这名共和党人目前参选，以完成剩余两年的任期。布朗此前曾在参议院代表该州三个任期，但在2024年输掉了俄亥俄州的另一个席位，败给共和党人伯尼·莫雷诺。

通过AIPAC的捐款

根据美国联邦选举委员会的数据，在整个选举周期内，赫斯特德获得了超过54.4万美元、通过AIPAC转入其竞选活动的个人捐款。在5月的特别初选期间，此类捐款超过30.6万美元。

4月，AIPAC的政治委员会直接向赫斯特德的竞选团队转账5000美元。2月，另有5000美元作为第三方捐款通过AIPAC转入。该竞选团队还从共和党犹太人联盟的政治委员会获得5000美元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

AIPAC发言人达琳·苏扎将对赫斯特德的支持归因于他在美以关系问题上的立场。在参议院任职期间，他投票反对推进限制向以色列出售某些军事装备的决议，并加入了一个打击反犹主义的两党参议院工作组。

对布朗的支持

J Street发言人乔丹·斯坦伯格表示，布朗在此次竞选中从该组织的支持者处获得超过80万美元，是其捆绑捐款的三大接受者之一。他表示，最大部分资金通过JStreetPAC而来，该机构将通过J Street网站进行的个人捐款转给候选人。在联邦选举委员会的申报文件中，这些资金被列为个人捐款。

布朗在2024年也投票反对推进限制向以色列出售武器的决议。2018年，他是一个法案的发起人，该法案规定向以色列提供安全援助至2028财年。9月，J Street宣布计划花费300万美元，以促成部分获得AIPAC支持的共和党候选人落败。

关注我们在