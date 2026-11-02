在塞浦路斯，议员、前卫生部长约尔戈斯·潘博里迪斯表示，他会考虑让极右翼政党ELAM参与民族救国政府或民族团结政府的可能性。他将解决塞浦路斯问题这一共同目标列为条件，据Cyprus Mail报道。

特殊任务政府

潘博里迪斯在Alpha TV节目中表示，在通常的国家治理条件下，他认为这种合作不可能实现。但他认为，一个承担特殊任务的政府可以着手就塞浦路斯问题达成协议。

这名政治人物还表示，塞浦路斯不能仅为了保留部分选民的支持而展示强硬立场。他强调，有必要遵守国际法和该国的欧洲路线，并呼吁就希腊裔塞浦路斯一方可能接受的让步界限达成更广泛的内部共识。

争夺DISY提名

潘博里迪斯正与阿韦罗夫·内奥菲图竞争DISY党的候选人提名。该党成员投票定于11月28日举行。他承诺若内奥菲图获胜将支持他，并呼吁对手作出同样承诺。

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潘博里迪斯列举了自己与内奥菲图之间的分歧，其中包括对2004年安南计划的态度：他反对该计划，而内奥菲图支持该计划。潘博里迪斯还反对放松对俄罗斯的能源制裁，并指出他在这一问题上的立场不同于对手的做法。

潘博里迪斯在接受Phileleftheros播客采访时，将自己的参选称为一个激进中右翼取向的项目，并称内奥菲图是体制的代表。他提到了双方在Gesy国家医疗体系、海域、电力互联以及能源在塞浦路斯问题中的作用等方面的分歧。

在评论Phileleftheros的一项民调时，潘博里迪斯表示，内奥菲图以51%对28%的结果领先于他；他称民调评估被高估，应结合背景来看待。

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