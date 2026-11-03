波兰Intercity列车缺少300节车厢——RMF24

波兰的Intercity列车缺少300节车厢，因此无法为所有乘客提供座位。基础设施部副部长彼得·马莱普沙克在电台节目中表示，据RMF24报道。

这名官员表示，波兰目前拥有1700节用于Intercity列车的车厢。马莱普沙克称，这一数量不足以让所有乘客都坐在座位上出行。他还表示，所需的300节车厢已经购置，预计将在四年内交付。

罗兹与华沙之间的连接

车厢短缺问题是在讨论罗兹和华沙之间A2高速公路维修的背景下提出的。马莱普沙克保证，将加强两座城市之间的铁路连接。他表示，这条线路上的列车已经每小时或每半小时运行一班。

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在回答有关票价的问题时，这位副部长表示，波兰人对铁路出行的浓厚兴趣表明对这种交通方式存在需求。

高速铁路与贷款

马莱普沙克还表示，正与国家经济银行就200亿兹罗提贷款进行谈判。他称，这是实现弗罗茨瓦夫和波兹南与Port Polska之间高速铁路连接所缺少的金额；该项目此前名为中央交通港。

此外，这名官员表示，明年列车在中央铁路干线上的时速将能够达到250公里。该线路服务于华沙与克拉科夫、卡托维兹和弗罗茨瓦夫之间等连接。

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