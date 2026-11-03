W Polsce brakuje 300 wagonów dla pociągów Intercity — RMF24

W Polsce brakuje 300 wagonów dla pociągów Intercity, przez co nie wszystkim pasażerom można zapewnić miejsca siedzące. Poinformował o tym na antenie radia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, podaje RMF24.

Według urzędnika Polska ma obecnie 1700 wagonów dla pociągów Intercity. Malepszak powiedział, że ta liczba jest niewystarczająca, aby przewieźć wszystkich pasażerów na miejscach siedzących. Poinformował również, że wymagane 300 wagonów zostało już zakupionych i oczekuje się ich dostawy w ciągu czterech lat.

Połączenie między Łodzią a Warszawą

Kwestię niedoboru wagonów omawiano w kontekście remontu autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Malepszak zapewnił, że połączenie kolejowe między miastami zostanie wzmocnione. Według niego pociągi na tej trasie już kursują co godzinę lub co pół godziny.

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Odpowiadając na pytanie o ceny biletów, wiceminister stwierdził, że duże zainteresowanie Polaków podróżami koleją świadczy o popycie na ten środek transportu.

Kolej dużych prędkości i kredyt

Malepszak poinformował również o negocjacjach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie kredytu w wysokości 20 mld złotych. Według niego właśnie takiej kwoty brakuje do realizacji szybkiego połączenia kolejowego Wrocławia i Poznania z Portem Polska, projektem wcześniej nazywanym Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Ponadto urzędnik oświadczył, że w przyszłym roku pociągi będą mogły osiągać prędkość do 250 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej. Obsługuje ona między innymi połączenia Warszawy z Krakowem, Katowicami i Wrocławiem.

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