W Stanach Zjednoczonych w dniu wyborów uzupełniających dziesiątki milionów wyborców oddają głosy na kandydatów, jednak ustalenie kontroli partyjnej nad każdą izbą Kongresu może zająć dni, a nawet tygodnie. Oficjalna certyfikacja wyników we wszystkich stanach może trwać do 30 dni, informuje TIME.

Media mogą prognozować wynik części wyścigów już we wtorek wieczorem, lecz takie ogłoszenia nie są oficjalnymi wynikami. W okręgach, w których wyniki są zbliżone, zwycięzca może nie zostać wyłoniony do czasu zakończenia weryfikacji i liczenia wszystkich głosów.

Jak liczone są głosy

Po zamknięciu lokali wyborczych stany weryfikują karty do głosowania oddane wcześniej osobiście, w dniu wyborów, pocztą oraz za pomocą kart tymczasowych. W niektórych stanach głosy liczone są bezpośrednio w lokalach wyborczych, w innych karty dostarczane są do powiatowych centrów liczenia głosów, gdzie używa się maszyn do ich liczenia.

Tymczasowe karty do głosowania stosuje się, gdy wyborca musi dodatkowo potwierdzić prawo do głosowania — na przykład swoją tożsamość. Taka weryfikacja może wydłużyć proces. Kolejne 14 stanów i Dystrykt Kolumbii zaliczają karty opatrzone stemplem pocztowym nie późniejszym niż dzień wyborów, jeśli dotrą one w ustalonym terminie powyborczym.

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Dlaczego wyniki napływają z opóźnieniem

Szybkość liczenia zależy od geografii, liczby urządzeń, pracowników i miejsc liczenia. Na Alasce opóźnienia mogą występować z powodu dużych odległości: karty do głosowania są czasem transportowane samolotem do Anchorage w celu przetworzenia. W Kalifornii proces również zwykle trwa dłużej ze względu na skalę stanu.

Na Alasce i w Maine stosuje się głosowanie preferencyjne, w którym wyborcy układają kandydatów według kolejności preferencji. Jeśli żaden kandydat nie uzyska większości w pierwszej rundzie, kandydat z najmniejszym poparciem zostaje wyeliminowany i przeprowadza się kolejną rundę liczenia.

W Wisconsin i Pensylwanii prawo nie pozwala przygotowywać kart do głosowania przesłanych pocztą do skanowania przed dniem wyborów. Oznacza to, że organy wyborcze muszą przetworzyć setki tysięcy takich kart jednocześnie z pracą lokali wyborczych. Eksperci, z którymi rozmawiał TIME, podkreślają, że opóźnienie oficjalnych wyników nie jest oznaką fałszerstw, które według badań i audytów państwowych występują niezwykle rzadko.

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