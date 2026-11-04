TIME：美国选举结果认证可能长达30天

在美国中期选举日，数千万选民为候选人投票，但确定国会两院各自的政党控制权可能需要数天甚至数周。据《时代》杂志报道，所有州对结果进行正式认证可能需要长达30天。

媒体可能最早在周二晚间预测部分选战的结果，但此类宣布并非官方结果。在结果接近的选区，在完成对所有选票的核验和计票之前，可能无法确定获胜者。

如何计票

投票站关闭后，各州核验提前亲自投递、在投票日投递、邮寄以及通过临时选票投下的选票。在一些州，选票直接在投票站计数；在另一些州，选票被送往县级计票中心，并使用计票机进行计数。

当选民需要进一步确认其投票资格——例如确认身份——时，会使用临时选票。此类核验可能延长流程。此外，另有14个州和哥伦比亚特区会计入邮戳不晚于选举日的选票，前提是这些选票在规定的选后期限内送达。

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为何结果延迟公布

计票速度取决于地理条件、设备数量、工作人员和计票地点。在阿拉斯加，由于距离遥远可能出现延误：选票有时会通过飞机运往安克雷奇处理。在加利福尼亚州，由于该州规模庞大，流程通常也需要更长时间。

阿拉斯加州和缅因州采用排序选择投票制，选民按照偏好顺序排列候选人。如果没有候选人在第一轮获得多数票，支持率最低的候选人将被淘汰，并进行下一轮计票。

在威斯康星州和宾夕法尼亚州，法律不允许在选举日之前准备邮寄选票以供扫描。这意味着选举机构必须在投票站运作的同时处理数十万张此类选票。接受《时代》杂志采访的专家强调，官方结果延迟并不代表存在舞弊；根据研究和政府审计，舞弊极为罕见。

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