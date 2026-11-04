В США в день промежуточных выборов десятки миллионов избирателей голосуют за кандидатов, однако определение партийного контроля над каждой палатой Конгресса может занять дни или даже недели. Официальная сертификация результатов во всех штатах может продолжаться до 30 дней, сообщает TIME.

СМИ могут спрогнозировать часть гонок уже во вторник вечером, однако такие объявления не являются официальными результатами. В округах с близкими результатами победитель может быть не определен до завершения проверки и подсчета всех голосов.

Как считают голоса

После закрытия избирательных участков штаты проверяют бюллетени, поданные досрочно лично, в день голосования, по почте и с помощью временного бюллетеня. В некоторых штатах голоса считают непосредственно на участках, в других бюллетени доставляют в окружные центры подсчета, где используют машины для подсчета голосов.

Временные бюллетени применяют, когда избирателю необходимо дополнительно подтвердить право голоса — например, личность. Такая проверка может продлить процесс. Еще 14 штатов и Вашингтон, округ Колумбия, засчитывают бюллетени с почтовым штемпелем не позднее дня выборов, если они поступят в установленный послевыборный срок.

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Почему результаты поступают с задержкой

Скорость подсчета зависит от географии, количества оборудования, работников и мест для подсчета. На Аляске задержки могут возникать из-за больших расстояний: бюллетени иногда доставляют самолетом в Анкоридж для обработки. В Калифорнии процесс также обычно занимает больше времени из-за масштаба штата.

На Аляске и в Мэне применяется рейтинговое голосование, при котором избиратели располагают кандидатов в порядке предпочтения. Если ни один кандидат не получает большинства в первом раунде, кандидата с наименьшей поддержкой исключают и проводят следующий раунд подсчета.

В Висконсине и Пенсильвании закон не разрешает готовить почтовые бюллетени к сканированию до дня выборов. Это означает, что избирательные органы должны обработать сотни тысяч таких бюллетеней одновременно с работой участков. Эксперты, опрошенные TIME, подчеркивают, что задержка с официальными результатами не является признаком фальсификаций, которые, согласно исследованиям и государственным аудитам, случаются крайне редко.

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