В США сторонники Демократической партии начали отмечать результаты промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября 2026 года. После сообщений об успехах кандидатов от демократов американцы собрались на праздничные мероприятия, ожидая возможных изменений в политическом балансе Вашингтона.

Особое внимание привлекли результаты голосования в штатах, где шла острая борьба, где кандидаты от Демократической и Республиканской партий боролись за места в Сенате и Палате представителей. Именно результаты этих выборов определяют, какая политическая сила будет контролировать американский Конгресс в течение следующих двух лет.

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Для сторонников демократов выборы стали возможностью изменить расклад сил в федеральной власти после двух лет президентства Дональда Трампа. Потеря республиканцами парламентского большинства могла бы существенно затруднить реализацию законодательных инициатив Белого дома.

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В то же время важно различать предварительные результаты голосования, прогнозы победителей в отдельных округах и окончательное распределение мест в Конгрессе. Сам факт празднований среди сторонников Демократической партии еще не означает официального подтверждения ее победы в обеих палатах.

Демократическая партия США одержала значительные победы на промежуточных выборах 3 ноября, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса. Результаты голосования стали серьёзным ударом для президента Дональда Трампа на фоне недовольства избирателей экономической ситуацией и войной с Ираном.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

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