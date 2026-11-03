В Польше не хватает 300 вагонов для поездов Intercity — RMF24

В Польше не хватает 300 вагонов для поездов Intercity, из-за чего не всем пассажирам могут предоставить сидячие места. Об этом в эфире радио заявил заместитель министра инфраструктуры Пётр Малепшак, сообщает RMF24.

По словам чиновника, Польша сейчас располагает 1700 вагонами для поездов Intercity. Малепшак заявил, что этого количества недостаточно, чтобы перевезти всех пассажиров на сидячих местах. Он также сообщил, что необходимые 300 вагонов уже приобретены и ожидаются к поставке в течение четырёх лет.

Сообщение между Лодзью и Варшавой

Вопрос нехватки вагонов обсуждался в контексте ремонта автомагистрали A2 между Лодзью и Варшавой. Малепшак заверил, что железнодорожное сообщение между городами будет усилено. По его словам, поезда на этом маршруте уже ходят каждый час или раз в полчаса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отвечая на вопрос о стоимости билетов, заместитель министра заявил, что высокий интерес поляков к поездкам по железной дороге свидетельствует о спросе на этот вид транспорта.

Высокоскоростная железная дорога и кредит

Малепшак также сообщил о переговорах с Банком национального хозяйства по поводу кредита на 20 млрд злотых. По его словам, именно такой суммы не хватает для реализации высокоскоростного железнодорожного сообщения Вроцлава и Познани с Port Polska — проектом, который ранее назывался Центральным коммуникационным портом.

Кроме того, чиновник заявил, что в следующем году поезда смогут развивать скорость до 250 км/ч на Центральной железнодорожной магистрали. Она обслуживает, в частности, сообщение Варшавы с Краковом, Катовице и Вроцлавом.

Читай нас в