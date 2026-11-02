На Кипре депутат и бывший министр здравоохранения Йоргос Памборидис заявил, что рассмотрел бы возможность участия ультраправой партии ELAM в правительстве национального спасения или национального единства. Условием он назвал общую цель урегулирования кипрского вопроса, сообщает Cyprus Mail.

Правительство специального назначения

В эфире Alpha TV Памборидис сказал, что не считает такое партнерство возможным в обычных условиях управления страной. В то же время, по его мнению, правительство специального назначения могло бы взяться за достижение договоренности по кипрскому вопросу.

Политик также заявил, что Кипр не может демонстрировать жесткую позицию лишь ради сохранения поддержки части избирателей. Он подчеркнул необходимость соблюдать международное право и европейский курс страны, а также призвал к более широкому внутреннему соглашению о пределах уступок, которые могла бы принять греко-кипрская сторона.

Борьба за выдвижение от DISY

Памборидис соперничает с Аверофом Неофиту за выдвижение кандидатом от партии DISY. Голосование членов партии запланировано на 28 ноября. Он пообещал поддержать Неофиту в случае его победы и призвал соперника взять на себя такое же обязательство.

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Среди разногласий с Неофиту Памборидис назвал отношение к плану Аннана 2004 года: он был против него, тогда как Неофиту его поддерживал. Памборидис также отверг ослабление энергетических санкций против России, отметив, что в этом вопросе его позиция отличается от подхода оппонента.

В интервью подкасту Phileleftheros Памборидис назвал свою кандидатуру проектом радикального правоцентристского направления, а Неофиту — представителем системы. Он упомянул разногласия относительно национальной системы здравоохранения Gesy, морских зон, электроэнергетического соединения и роли энергетики в кипрском вопросе.

Комментируя опрос Phileleftheros, в котором Неофиту опережает его с результатом 51% против 28%, Памборидис заявил, что оценки опросов переоценивают и их необходимо рассматривать в контексте.

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