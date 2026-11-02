Ексміністр Кіпру Памборідіс допустив участь ELAM в уряді єдності — Cyprus Mail

На Кіпрі депутат і колишній міністр охорони здоров’я Йоргос Памборідіс заявив, що розглянув би можливість участі ультраправої партії ELAM в уряді національного порятунку або національної єдності. Умовою він назвав спільну мету врегулювання кіпрського питання, повідомляє Cyprus Mail.

Уряд спеціального призначення

В ефірі Alpha TV Памборідіс сказав, що не вважає таке партнерство можливим за звичайних умов управління країною. Водночас, на його думку, уряд спеціального призначення міг би взятися за досягнення домовленості щодо кіпрського питання.

Політик також заявив, що Кіпр не може демонструвати жорстку позицію лише заради підтримки частини виборців. Він наголосив на необхідності дотримуватися міжнародного права та європейського курсу країни, а також закликав до ширшої внутрішньої домовленості про межі поступок, які могла б прийняти грецько-кіпрська сторона.

Боротьба за висунення від DISY

Памборідіс змагається з Аверофом Неофіту за висунення кандидатом від партії DISY. Голосування членів партії заплановане на 28 листопада. Він пообіцяв підтримати Неофіту в разі його перемоги та закликав суперника взяти на себе таке саме зобов’язання.

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Серед розбіжностей із Неофіту Памборідіс назвав ставлення до плану Аннана 2004 року: він був проти нього, тоді як Неофіту його підтримував. Памборідіс також відкинув послаблення енергетичних санкцій проти Росії, зазначивши, що в цьому питанні його позиція відрізняється від підходу опонента.

В інтерв’ю подкасту Phileleftheros Памборідіс назвав свою кандидатуру проєктом радикального правоцентристського спрямування, а Неофіту — представником системи. Він згадав розбіжності щодо національної системи охорони здоров’я Gesy, морських зон, електроенергетичного з’єднання та ролі енергетики в кіпрському питанні.

Коментуючи опитування Phileleftheros, у якому Неофіту випереджає його з результатом 51% проти 28%, Памборідіс заявив, що оцінки опитувань переоцінюють і їх потрібно розглядати в контексті.

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