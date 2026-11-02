Na Cyprze poseł i były minister zdrowia Jorgos Pamboridis oświadczył, że rozważyłby możliwość udziału skrajnie prawicowej partii ELAM w rządzie ocalenia narodowego lub jedności narodowej. Jako warunek wskazał wspólny cel uregulowania kwestii cypryjskiej, podaje Cyprus Mail.

Rząd specjalnego przeznaczenia

W programie Alpha TV Pamboridis powiedział, że nie uważa takiego partnerstwa za możliwe w zwykłych warunkach rządzenia krajem. Jednocześnie, jego zdaniem, rząd specjalnego przeznaczenia mógłby podjąć się osiągnięcia porozumienia w sprawie kwestii cypryjskiej.

Polityk oświadczył również, że Cypr nie może prezentować twardego stanowiska wyłącznie po to, by utrzymać poparcie części wyborców. Podkreślił potrzebę przestrzegania prawa międzynarodowego i europejskiego kursu kraju, a także wezwał do szerszego wewnętrznego porozumienia w sprawie granic ustępstw, które mogłaby zaakceptować strona grecko-cypryjska.

Walka o nominację DISY

Pamboridis rywalizuje z Awerofem Neofitu o nominację na kandydata partii DISY. Głosowanie członków partii zaplanowano na 28 listopada. Obiecał poprzeć Neofitu w przypadku jego zwycięstwa i wezwał rywala do podjęcia takiego samego zobowiązania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wśród różnic z Neofitu Pamboridis wskazał stosunek do planu Annana z 2004 roku: był mu przeciwny, podczas gdy Neofitu go popierał. Pamboridis odrzucił także łagodzenie sankcji energetycznych wobec Rosji, zaznaczając, że w tej kwestii jego stanowisko różni się od podejścia oponenta.

W wywiadzie dla podcastu Phileleftheros Pamboridis nazwał swoją kandydaturę projektem o radykalnej centroprawicowej orientacji, a Neofitu określił przedstawicielem systemu. Wspomniał o różnicach dotyczących krajowego systemu opieki zdrowotnej Gesy, stref morskich, połączenia elektroenergetycznego oraz roli energetyki w kwestii cypryjskiej.

Komentując sondaż Phileleftheros, w którym Neofitu wyprzedza go wynikiem 51% do 28%, Pamboridis stwierdził, że oceny sondażowe są przeceniane i należy je rozpatrywać w kontekście.

Czytaj nas na