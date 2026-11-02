英国平等与人权委员会（EHRC）已联系Reform UK党，要求其提供为遵守2010年《平等法》所采取行动的信息。此前，ITV播出了纪录片《卧底：在Reform的一年》（Undercover: A Year in Reform）。据《卫报》报道，片中记录到该党的地方议员和候选人发表种族主义和厌女言论。

ITV影片播出后收到投诉

EHRC表示，在该影片于10月播出后，收到了有关涉嫌违反《平等法》的投诉。这些投诉涉及地方议员、潜在议员和Reform UK成员发表的带有种族和性意味的言论。

该委员会表示，将评估所提供的信息，并在必要时采取适当行动。EHRC还提醒称，政党必须防止基于种族、宗教、信仰或性别的歧视或骚扰。

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纪录片中展示的片段

影片中尤其出现了艾伦·菲尼，他是Reform UK的一名议员兼索利哈尔副市长。据《卫报》报道，录音显示，他称亚裔房东为“寄生虫”，发表伊斯兰恐惧症言论，并声称英国非白人居民的比例不应超过1%。

影片还记录到其他候选人发表有关极端暴力的言论，以及种族主义和厌女评论。布罗姆利的一名议员呼吁杀死国王查尔斯三世，另一人则对女性同事发表性化和厌女评论。Reform UK议员萨拉·波钦在影片中抱怨党内存在沙文主义。

Reform UK表示，该党已全面履行《平等法》规定的义务，党内没有种族主义的容身之地。该党还称，已就ITV及记者一事联系警方，并威胁将对该广播机构提起民事诉讼。

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