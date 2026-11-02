В Великобритании Комиссия по вопросам равенства и прав человека (EHRC) обратилась к партии Reform UK с требованием предоставить информацию о ее действиях по соблюдению Закона о равенстве 2010 года. Это произошло после выхода документального фильма ITV Undercover: A Year in Reform, в котором, по данным The Guardian, членов местных советов и кандидатов от партии записали за расистскими и мизогинными высказываниями.

Жалобы после фильма ITV

В EHRC сообщили, что после показа фильма в октябре получили жалобы о предполагаемых нарушениях Закона о равенстве. Они касались высказываний расового и сексуального характера со стороны членов местных советов, потенциальных советников и членов Reform UK.

Комиссия заявила, что оценит предоставленную информацию и при необходимости примет соответствующие меры. EHRC также напомнила: политические партии должны предотвращать дискриминацию или домогательства по признаку расы, религии, убеждений или пола.

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Эпизоды, показанные в документальном фильме

В фильме, в частности, фигурировал Алан Фини — советник Reform UK и заместитель мэра Солихалла. По данным The Guardian, на записях он называл домовладельцев азиатского происхождения «паразитами», делал исламофобские заявления и утверждал, что доля небелого населения Великобритании не должна превышать 1%.

Других кандидатов в фильме записали за высказываниями о крайнем насилии, а также расистскими и мизогинными комментариями. Один из советников в Бромли призывал убить короля Карла III, а другой делал сексуализированные и мизогинные комментарии о коллегах-женщинах. Депутат парламента от Reform UK Сара Почин в фильме жаловалась на шовинизм в партии.

В Reform UK заявили, что полностью выполнили свои обязательства по Закону о равенстве и что в партии нет места расизму. Партия также сообщала, что обратилась в полицию в связи с ITV и журналистами и пригрозила гражданским иском против вещателя.

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