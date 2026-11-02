W Wielkiej Brytanii Komisja ds. Równości i Praw Człowieka (EHRC) zwróciła się do partii Reform UK z żądaniem przekazania informacji o jej działaniach na rzecz przestrzegania ustawy o równości z 2010 roku. Stało się to po emisji dokumentu ITV Undercover: A Year in Reform, w którym, według The Guardian, zarejestrowano lokalnych radnych i kandydatów partii wygłaszających rasistowskie i mizoginiczne wypowiedzi.

Skargi po filmie ITV

EHRC poinformowała, że po emisji filmu w październiku otrzymała skargi dotyczące domniemanych naruszeń ustawy o równości. Dotyczyły one wypowiedzi o charakterze rasowym i seksualnym ze strony lokalnych radnych, potencjalnych radnych i członków Reform UK.

Komisja oświadczyła, że oceni przekazane informacje i w razie potrzeby podejmie odpowiednie działania. EHRC przypomniała również, że partie polityczne muszą zapobiegać dyskryminacji lub nękaniu ze względu na rasę, religię, przekonania lub płeć.

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Epizody pokazane w filmie dokumentalnym

W filmie wystąpił między innymi Alan Feeney, radny Reform UK i zastępca burmistrza Solihull. Według The Guardian na nagraniach nazywał on właścicieli nieruchomości pochodzenia azjatyckiego „pasożytami”, wygłaszał islamofobiczne stwierdzenia i twierdził, że odsetek niebiałej ludności Wielkiej Brytanii nie powinien przekraczać 1%.

Inni kandydaci zostali w filmie nagrani podczas wypowiedzi o skrajnej przemocy, a także rasistowskich i mizoginicznych komentarzy. Jeden z radnych w Bromley wzywał do zabicia króla Karola III, a inny wygłaszał seksualizujące i mizoginiczne komentarze o koleżankach. Posłanka Reform UK Sarah Pochin skarżyła się w filmie na szowinizm w partii.

Reform UK oświadczyła, że w pełni wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z ustawy o równości i że w partii nie ma miejsca na rasizm. Partia poinformowała również, że zwróciła się do policji w sprawie ITV i dziennikarzy oraz zagroziła nadawcy pozwem cywilnym.

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