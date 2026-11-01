美国总统唐纳德·特朗普周日重返竞选活动，计划在爱荷华州和堪萨斯州举行集会——这两个州由共和党占优，共和党正试图保住参议院席位。35个参议院席位和众议院全部435个席位的投票将于周二举行。据Channel NewsAsia报道，共和党目前在国会两院均拥有微弱多数。

特朗普在2024年总统选举中以两位数优势赢得爱荷华州。与此同时，民调显示，民主党人在该州多场选战中与共和党持平或领先。根据路透社/益普索的一项民调，10月特朗普在美国农村居民中的施政支持率降至45%，创下新低。

在堪萨斯州，民主党人上一次当选参议员是在1932年，今年的选战也出人意料地激烈。民主党人和部分共和党人称，此次选举是对特朗普政策的评估。共和党参议院选举委员会主席、南卡罗来纳州参议员蒂姆·斯科特表示，总统的议程是选民选择的一部分，并预测共和党将保住参议院多数席位。

提前投票

根据佛罗里达大学Election Lab的数据，已有超过5200万美国人通过现场或邮寄方式投票。这是中期选举的创纪录数字：2022年投票日前，近4600万选民已投出选票。

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如果民主党获得众议院或参议院控制权，他们将能够在特朗普任期最后两年阻止其立法倡议，并对政府的活动展开调查。白宫正准备在没有国会帮助的情况下实施部分总统议程。

密歇根州的分歧与阿拉斯加州的争议

在密歇根州，众议员海莉·史蒂文斯在民主党参议院初选中败给阿卜杜勒·埃尔-赛义德后，公开支持了他的共和党对手迈克·罗杰斯。此前，史蒂文斯敦促埃尔-赛义德谴责一个外部团体制作的广告；她称，该广告将食品高价归咎于以色列。

在阿拉斯加州，现任共和党参议员丹·沙利文表示他将承认选举结果，尽管特朗普政府正寻求就另一名候选人——小丹尼尔·J·沙利文——出现在选票上一事展开刑事调查。美国司法部要求联邦法院在现任参议员以微弱差距落败的情况下，不认证阿拉斯加州的投票结果。民主党人玛丽·佩尔托拉的竞选团队以及小丹尼尔·J·沙利文本人均否认双方存在协调。

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