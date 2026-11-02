美国民主党人正在为国会中期选举前动员选民筹备最后的集会，而总统唐纳德·特朗普则选择在华盛顿林肯纪念堂倒影池附近举行其最后一次演讲。Asharq Al-Awsat对此进行了报道。

民主党的活动包括参议院候选人詹姆斯·塔拉里科在得克萨斯州和亚当·汉密尔顿在堪萨斯州的演讲。特朗普前一天表示，共和党人将赢得选举。

投票前的民调

民调数据显示，民主党很有可能赢得众议院多数席位，并可能争夺参议院的控制权，目前共和党在参议院占多数。控制众议院将使民主党能够影响联邦预算，并领导可以调查包括特朗普担任总统期间涉嫌腐败以及爱泼斯坦档案在内事项的委员会。

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周日晚间公布的《纽约时报》/锡耶纳学院最终民调显示，民主党在七场竞争最激烈的参议院选举中领先。同时，其中五场的差距仍处于统计误差范围内。民主党参议员拉斐尔·沃诺克将其所在政党的情绪形容为带着焦虑的乐观。

竞选支出

此次中期选举中，参议院100个席位中约三分之一将进行改选。全国已有创纪录的5400万人提前投票。竞选期间的政治广告支出约为110亿美元，其中很大一部分资金由大型私人捐助者提供。

该媒体称为特朗普亲密盟友的埃隆·马斯克，投入了近5亿美元支持共和党候选人。以特朗普为首的共和党人在竞选期间称民主党人为共产主义者，并称密歇根州参议院候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德为恐怖分子。

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