W Stanach Zjednoczonych demokraci przygotowują ostatnie wiece, aby zmobilizować wyborców przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu, podczas gdy prezydent Donald Trump wybrał na swoje końcowe wystąpienie miejsce przy basenie odbijającym światło przy pomniku Lincolna w Waszyngtonie. Informuje o tym Asharq Al-Awsat.

Wśród wydarzeń demokratów są wystąpienia kandydatów do Senatu: Jamesa Talarico w Teksasie i Adama Hamiltona w Kansas. Trump dzień wcześniej oświadczył, że republikanie wygrają wybory.

Sondaże przed głosowaniem

Według sondaży demokraci mają duże szanse na zdobycie większości w Izbie Reprezentantów i mogą walczyć o kontrolę nad Senatem, gdzie obecnie większość mają republikanie. Kontrola nad Izbą Reprezentantów dałaby demokratom możliwość wpływania na budżet federalny i przewodniczenia komisjom, które mogłyby badać między innymi domniemaną korupcję za prezydentury Trumpa oraz akta Epsteina.

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Ostateczny sondaż The New York Times/Siena, opublikowany w niedzielę wieczorem, pokazał przewagę demokratów w siedmiu najbardziej konkurencyjnych wyścigach do Senatu. Jednocześnie w pięciu z nich różnica pozostawała w granicach błędu statystycznego. Demokratyczny senator Raphael Warnock określił nastroje swojej partii jako optymizm z niepokojem.

Wydatki na kampanię

W wyborach uzupełniających stawką jest około jedna trzecia ze 100 miejsc w Senacie. Rekordowe 54 mln osób oddało głosy przedterminowo w całym kraju. Na reklamę polityczną w ramach kampanii wydano około 11 mld dolarów, a znaczną część środków przekazali duzi prywatni darczyńcy.

Elon Musk, którego publikacja nazywa bliskim sojusznikiem Trumpa, przekazał prawie pół miliarda dolarów na wsparcie kandydatów republikańskich. Republikanie pod przewodnictwem Trumpa nazywali podczas kampanii demokratów komunistami, a kandydata do Senatu z Michigan Abdula El-Sayeda terrorystą.

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