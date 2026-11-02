Wideo: Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone gromadzą dane wywiadowcze dotyczące Rosji i Chin

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Waszyngton gromadzi dane wywiadowcze dotyczące Rosji i Chin. Według niego Moskwa i Pekin również zbierają dane na temat Stanów Zjednoczonych.

Podczas przemówienia na kolejnym wiecu wyborczym Trump opowiedział, że poinformowano go o szpiegowaniu Stanów Zjednoczonych przez Chiny i Rosję. W odpowiedzi powiedział rozmówcy, że strona amerykańska robi to samo, a nawet lepiej.

„Ktoś rzeczywiście powiedział: »Chiny nas szpiegują, proszę pana«. Odpowiedziałem: »My też ich szpiegujemy, proszę się nie martwić«. To straszne: Chiny i Rosja nas szpiegują, proszę pana. Powiedziałem: »To prawda, i my robimy to samo z nimi. Ale nam wychodzi to jeszcze lepiej, więc nie martwcie się tym«” — oświadczył Trump.

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Źródło: MAGNO NEWS

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