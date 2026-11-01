Понад 52 млн американців достроково проголосували перед виборами — Daily Maverick

У США напередодні проміжних виборів понад 52 млн людей уже проголосували поштою або достроково на виборчих дільницях. За даними Daily Maverick, 3 листопада американці мають обрати всіх 435 членів Палати представників, 35 зі 100 сенаторів, а також посадовців штатів і місцевого рівня.

Видання зазначає, що Демократичній партії для контролю над Палатою представників потрібен чистий приріст трьох місць, а для контролю над Сенатом — чотирьох. Якщо склад Сенату розділиться порівну — 50 на 50, вирішальний голос матиме віцепрезидент Джей Ді Венс.

Явка та вартість життя

Серед головних чинників виборів Daily Maverick називає явку та погоду в день голосування. Несприятливі погодні умови, зокрема сніг, мокрий сніг або сильні зливи, історично можуть знижувати участь виборців, особливо демократів і людей із нижчими доходами, які користуються громадським транспортом.

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Однією з центральних тем кампанії видання називає зростання вартості життя. Воно охоплює подорожчання товарів і послуг, ціни на пальне, відсоткові ставки за кредитами та витрати на житло й автомобілі. Daily Maverick також пише, що частина виборців пов'язує зростання цін із тарифами, запровадженими президентом Дональдом Трампом.

Ключові перегони в штатах

Особливу увагу привертають сенатські перегони в Мічигані, де демократ Абдул Ель-Сайєд змагається з республіканцем Майком Роджерсом, та на Алясці. Там чинний сенатор-республіканець Ден Салліван балотується проти демократки Мері Пелтоли й ще одного кандидата-республіканця Дена Джей Саллівана.

У матеріалі також ідеться, що Міністерство юстиції США домагається превентивних судових заборон щодо результатів виборів на Алясці ще до підрахунку голосів. У Техасі, за даними видання, Ілон Маск вклав сотні мільйонів доларів у підтримку генерального прокурора штату Кена Пакстона в сенатській кампанії проти конгресмена Джеймса Таларіко.

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