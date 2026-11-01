在美国中期选举前，已有超过5200万人通过邮寄或在投票站提前投票。根据Daily Maverick报道，11月3日，美国人将选出全部435名众议院议员、100名参议员中的35名，以及州和地方层级的官员。

该媒体指出，民主党需要净增3个席位才能控制众议院，净增4个席位才能控制参议院。如果参议院席位均分，即50比50，副总统J.D. 万斯将拥有决定性一票。

投票率与生活成本

Daily Maverick将投票率和投票日天气列为选举的关键因素。包括降雪、雨夹雪或强降雨在内的不利天气状况，历来可能降低选民参与度，尤其是民主党选民以及乘坐公共交通工具的低收入人群。

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该媒体称，生活成本上涨是竞选活动的核心议题之一。这包括商品和服务价格上涨、燃油价格、贷款利率，以及住房和汽车开支。Daily Maverick还写道，部分选民将价格上涨与总统唐纳德·特朗普实施的关税联系起来。

各州的关键选战

密歇根州的参议院选战受到特别关注，民主党人阿卜杜勒·埃尔-赛义德与共和党人迈克·罗杰斯展开竞争；阿拉斯加州的选战同样如此。在那里，现任共和党参议员丹·沙利文与民主党人玛丽·佩尔托拉以及另一名共和党候选人丹·杰伊·沙利文竞选。

报道还称，美国司法部在阿拉斯加州计票之前，就寻求针对选举结果的预防性法院禁令。据该媒体报道，在得克萨斯州，埃隆·马斯克投入数亿美元，支持州总检察长肯·帕克斯顿在参议员竞选中对阵国会议员詹姆斯·塔拉里科。

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