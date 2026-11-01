W USA przed wyborami śródokresowymi ponad 52 mln osób już zagłosowało korespondencyjnie lub przedterminowo w lokalach wyborczych. Według Daily Maverick, 3 listopada Amerykanie mają wybrać wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, 35 ze 100 senatorów, a także urzędników szczebla stanowego i lokalnego.

Jak zaznacza wydanie, Partia Demokratyczna potrzebuje czystego zysku trzech mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów, oraz czterech, aby kontrolować Senat. Jeśli skład Senatu podzieli się po równo — 50 do 50 — decydujący głos będzie miał wiceprezydent J.D. Vance.

Frekwencja i koszty życia

Daily Maverick wymienia frekwencję i pogodę w dniu głosowania jako jedne z głównych czynników wyborów. Niekorzystne warunki pogodowe, w tym śnieg, deszcz ze śniegiem lub silne ulewy, mogą historycznie obniżać udział wyborców, zwłaszcza demokratów i osób o niższych dochodach, które korzystają z transportu publicznego.

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Wydanie wskazuje rosnące koszty życia jako jeden z centralnych tematów kampanii. Obejmują one wzrost cen towarów i usług, ceny paliw, oprocentowanie kredytów oraz koszty mieszkań i samochodów. Daily Maverick pisze również, że część wyborców wiąże wzrost cen z cłami wprowadzonymi przez prezydenta Donalda Trumpa.

Kluczowe wyścigi w stanach

Szczególną uwagę przyciągają wyścig senacki w Michigan, gdzie demokrata Abdul El-Sayed rywalizuje z republikaninem Mike'em Rogersem, oraz Alaska. Tam urzędujący republikański senator Dan Sullivan kandyduje przeciwko demokratce Mary Peltoli i jeszcze jednemu kandydatowi republikańskiemu, Danowi Jayowi Sullivanowi.

W materiale stwierdzono również, że Departament Sprawiedliwości USA zabiega o prewencyjne sądowe zakazy dotyczące wyników wyborów na Alasce jeszcze przed liczeniem głosów. W Teksasie, według wydania, Elon Musk zainwestował setki milionów dolarów we wsparcie prokuratora generalnego stanu Kena Paxtona w jego kampanii senackiej przeciwko kongresmenowi Jamesowi Talarico.

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