W Polsce ambasador kraju przy ONZ Krzysztof Szczerski poprosił ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o skrócenie swojej misji dyplomatycznej. Sikorski wyraził na to zgodę, więc Szczerski zakończy pracę jeszcze w tym miesiącu.

Stanowisko polskiego MSZ

O decyzji poinformował serwis Interia, powołując się na rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski Macieja Wewióra. Jak przekazał, Szczerski sam zwrócił się do Sikorskiego z prośbą o skrócenie misji przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rzecznik polskiego resortu spraw zagranicznych dodał, że ambasador zakończy misję do końca miesiąca.

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Krzysztof Szczerski był bliskim współpracownikiem prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Po dojściu do władzy Koalicji 15 Października zachował stanowisko przy ONZ.

Poprzednie rezygnacje

Wcześniej rezygnacje złożyli ambasador Polski w Rumunii Paweł Soloch oraz ambasador Polski w Chinach Jakub Kumoch. Interia wiąże decyzję Szczerskiego ze sporem wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

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