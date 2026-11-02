В Польше посол страны при ООН Кшиштоф Щерский попросил министра иностранных дел Радослава Сикорского сократить его дипломатическую миссию. Сикорский согласился на это, поэтому Щерский завершит работу уже в этом месяце.

Позиция польского МИД

О решении сообщил Interia со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевюра. По его словам, Щерский сам обратился к Сикорскому с просьбой сократить миссию при Организации Объединенных Наций. Представитель польского внешнеполитического ведомства добавил, что посол завершит миссию до конца месяца.

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Кшиштоф Щерский был близким соратником президента Польши Анджея Дуды. После прихода к власти Коалиции 15 октября он сохранил должность при ООН.

Предыдущие отставки

Ранее заявления об отставке подали посол Польши в Румынии Павел Солох и посол Польши в Китае Якуб Кумох. Interia связывает решение Щерского со спором вокруг Конституционного трибунала Польши.

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