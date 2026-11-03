В России с начала 2026 года значительно выросли оптовые цены на курицу, которая считается одним из самых доступных видов мяса. В начале ноября стоимость бройлеров достигла 250 рублей за килограмм — это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также подорожали отдельные части курицы: филе — на 42%, до 458 рублей за килограмм, бедро — на 38%, до 190 рублей, голень — на 22%, до 200 рублей, а куриные окорочка — на 31%, до 205 рублей. В то же время цена на крылышки снизилась на 10% — до 148 рублей за килограмм.

По данным Росстата, в сентябре 2026 года розничная стоимость охлаждённой и замороженной курицы выросла на 15,8% в годовом исчислении — до 267,8 рубля за килограмм. Куриные окорочка подорожали на 12,3%, до 310,5 рубля.

Рост цен не удалось сдержать даже благодаря увеличению импорта. В январе–сентябре 2026 года Россия импортировала 283,9 тыс. тонн мяса птицы — на 26,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными поставщиками были Китай и Беларусь.

В Минсельхозе РФ объяснили подорожание тем, что после длительного периода относительно низких цен происходит их корректировка с учётом роста производственных затрат. В то же время в компании «Черкизово» среди причин назвали сокращение предложения на рынке при стабильном спросе.

По данным Росстата, промышленное производство мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы за январь–сентябрь 2026 года сократилось на 5,7% в годовом исчислении — до 3,8 млн тонн. Также сократились товарные запасы производителей: на конец сентября в сельскохозяйственных организациях хранилось 57,9 тыс. тонн мяса птицы, что на 9,6% меньше, чем годом ранее.

В то же время эксперты отмечают, что о системном дефиците курятины в России пока речь не идет, поскольку имеющихся производственных мощностей достаточно для обеспечения внутреннего рынка.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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