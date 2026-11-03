У Росії курятина подорожчала майже на 40% за останній рік

У Росії з початку 2026 року суттєво зросли оптові ціни на курятину, яка вважається одним із найдоступніших видів м’яса. На початку листопада вартість бройлерів досягла 250 рублів за кілограм — це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Також подорожчали окремі частини курятини: філе — на 42%, до 458 рублів за кілограм, стегно — на 38%, до 190 рублів, гомілка — на 22%, до 200 рублів, а курячі стегенця — на 31%, до 205 рублів. Водночас ціна на крила знизилася на 10% — до 148 рублів за кілограм.

За даними Росстату, у вересні 2026 року роздрібна вартість охолодженої та замороженої курятини зросла на 15,8% у річному вимірі — до 267,8 рубля за кілограм. Курячі стегенця подорожчали на 12,3%, до 310,5 рубля.

Зростання цін не вдалося стримати навіть завдяки збільшенню імпорту. У січні-вересні 2026 року Росія ввезла 283,9 тис. тонн м’яса птиці — на 26,4% більше, ніж за аналогічний період торік. Основними постачальниками були Китай і Білорусь.

У Мінсільгоспі РФ пояснили подорожчання тим, що після тривалого періоду відносно низьких цін відбувається їхнє коригування з урахуванням зростання виробничих витрат. Водночас у компанії «Черкизово» серед причин назвали скорочення пропозиції на ринку за стабільного попиту.

За даними Росстату, промислове виробництво м’яса та харчових субпродуктів свійської птиці за січень-вересень 2026 року скоротилося на 5,7% у річному вимірі — до 3,8 млн тонн. Також зменшилися товарні запаси виробників: наприкінці вересня в сільськогосподарських організаціях зберігалося 57,9 тис. тонн м’яса птиці, що на 9,6% менше, ніж роком раніше.

Водночас експерти зазначають, що про системний дефіцит курятини в Росії наразі не йдеться, оскільки наявних виробничих потужностей достатньо для забезпечення внутрішнього ринку.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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