W Rosji od początku 2026 roku znacznie wzrosły hurtowe ceny mięsa drobiowego, które uchodzi za jeden z najtańszych rodzajów mięsa. Na początku listopada cena brojlerów osiągnęła 250 rubli za kilogram — to o 37% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podrożały również poszczególne części kurczaka: filet – o 42%, do 458 rubli za kilogram, udko – o 38%, do 190 rubli, podudzie – o 22%, do 200 rubli, a udka kurczaka — o 31%, do 205 rubli. Jednocześnie cena skrzydełek spadła o 10% — do 148 rubli za kilogram.

Według danych Rosstatu we wrześniu 2026 r. cena detaliczna schłodzonego i mrożonego mięsa drobiowego wzrosła o 15,8% w ujęciu rocznym — do 267,8 rubla za kilogram. Ceny ud kurzych wzrosły o 12,3%, do 310,5 rubla.

Wzrostu cen nie udało się powstrzymać nawet dzięki zwiększeniu importu. W okresie styczeń–wrzesień 2026 roku Rosja sprowadziła 283,9 tys. ton mięsa drobiowego — o 26,4% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Głównymi dostawcami były Chiny i Białoruś.

W Ministerstwie Rolnictwa Federacji Rosyjskiej wyjaśniono wzrost cen tym, że po długim okresie stosunkowo niskich cen następuje ich korekta z uwzględnieniem wzrostu kosztów produkcji. Jednocześnie firma „Czerkizowo” jako jedną z przyczyn podała zmniejszenie podaży na rynku przy stabilnym popycie.

Według danych Rosstatu produkcja przemysłowa mięsa i produktów ubocznych pochodzenia drobiowego w okresie styczeń–wrzesień 2026 r. spadła o 5,7% w ujęciu rocznym — do 3,8 mln ton. Zmniejszyły się również zapasy handlowe producentów: pod koniec września w organizacjach rolniczych przechowywano 57,9 tys. ton mięsa drobiowego, co stanowi spadek o 9,6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że obecnie nie ma mowy o systemowym deficycie mięsa drobiowego w Rosji, ponieważ dostępne moce produkcyjne są wystarczające do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

W Rosji ceny warzyw wzrosły o 56 procent.

Wzrost cen żywności w Rosji dwukrotnie przewyższył oficjalną inflację.

W Rosji odnotowano rekordowy wzrost cen detalicznych benzyny na stacjach paliw