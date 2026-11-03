过去一年里，俄罗斯的鸡肉价格上涨了近40%

自2026年初以来，俄罗斯鸡肉的批发价格大幅上涨，而鸡肉被视为最实惠的肉类之一。 11月初，肉鸡价格达到每公斤250卢布，比去年同期上涨了37%。

此外，部分鸡肉部位的价格也出现上涨：鸡胸肉上涨42%，至每公斤458卢布；鸡腿上涨38%，至190卢布；鸡翅上涨22%，至200卢布， 鸡腿则上涨31%，至205卢布。与此同时，鸡翅价格下跌10%，至每公斤148卢布。

据俄罗斯联邦统计局数据显示，2026年9月，冷藏和冷冻鸡肉的零售价同比上涨15.8%，达到每公斤267.8卢布。 鸡腿肉价格上涨了12.3%，达到310.5卢布。

即使增加了进口，也未能遏制价格上涨。 2026年1月至9月，俄罗斯进口了28.39万吨禽肉，比去年同期增长26.4%。主要供应国是中国和白俄罗斯。

俄罗斯联邦农业部解释称，价格上涨的原因是，在经历了较长时间的相对低价期后，考虑到生产成本的上升，价格正在进行调整。与此同时，“切尔基佐沃”公司则将原因归结为在需求稳定的情况下市场供应减少。

据俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）数据显示，2026年1月至9月，家禽肉及食品副产品的工业产量同比下降5.7%，降至380万吨。 此外，生产商的商品库存也有所减少：截至9月底，农业组织库存的禽肉为5.79万吨，比上年同期减少9.6%。

与此同时，专家指出，目前俄罗斯并不存在鸡肉的系统性短缺，因为现有的生产能力足以满足国内市场需求。

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